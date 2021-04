Var : une villa familiale squattée depuis 7 mois

publié le 16/04/2021 à 20:02

Cela fait maintenant 7 mois que Jean-Philippe Victor et sa sœur voient leur villa familiale du Var squattée par plusieurs familles de demandeurs d'asile. Depuis septembre 2020, leur maison située aux Arcs-sur-Argens, dont ils ont hérité fin 2019, est occupée par des squatteurs venus d'Europe de l'Est.

Selon les informations de Var-Matin, des voisins ont vu les squatteurs entrer par effraction pour prendre possession de la villa. Jean-Philippe Victor et sa soeur Marie-Françoise ne savent plus quoi faire. Selon le quotidien local, ils ont écrit au président de la République et aux ministres de l'Intérieur et de la Justice. Ils ont décidé d'organiser une manifestation pacifique ce samedi pour mobiliser autour de leur cas.

Ils ont par ailleurs lancé une pétition en ligne, qui a déjà récolté plus d'un millier de signatures. Selon Cnews, les deux frère et soeur, qui ont hérité de la maison après le décès de leur mère, ont déjà déboursé plus de 8.000 euros de frais de justice et doivent payer chaque mois les factures d'électricité.