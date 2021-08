Var : un yacht de 30 mètres prend feu au large de l'île de Port-Cros

Tous les passagers sont sains et saufs après qu'un yacht long de 30 mètres ait pris feu ce mercredi 11 août au large de l'île de Port-Cros, à Hyères (Var). Les dix personnes à bord du bateau ont toutes été évacuées par les secours.

L'incendie s'est déclaré très tôt ce mercredi, aux alentours de 4h30. D'importants moyens ont été déployés après le sauvetage des sept passagers et trois membres d'équipage pour tenter de maîtriser les flammes. "La SNSM, les marins-pompiers, les pompiers du SDIS et le patrouilleur de haute mer. Une vingtaine de personnes sont encore en train d'éteindre le feu", détaillait en début de matinée le capitaine de vaisseau et porte-parole du préfet maritime, Thibault Lavernhe, à nos confrères de France Bleu Provence.

Le yacht a commencé à dériver après avoir quitté son mouillage. Vers 9h du matin, le bateau a été remorqué par la SNSM afin de l'éloigner des côtes. L'incendie a finalement été maîtrisé vers 10h. Pour éviter toutes conséquences néfastes pour l'environnement, des renforts sont restés sur place.