Le constat est sans appel, d'après les experts de l'ONU, le lien est établi entre le réchauffement de la planète et les évènements climatiques extrêmes de ces derniers mois. Dans un 6ème rapport à paraître ce lundi 9 août, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) lance un sérieux avertissement : bientôt, l'homme ne pourra plus inverser la tendance. Ces dernières années, les épisodes de canicule record d'inondations et de sécheresses se sont accentués. Ces sécheresses sont particulièrement graves en Espagne chaque été, au point que l'eau en devient imbuvable.

A Lastras de Cuéllar, une commune de la province de Ségovie en Espagne, Juana se rend chaque lundi sur la place centrale du village ou une fontaine verte d'eau que plus personne n'ose toucher. C'est ici qu'un délégué de la mairie effectue la répartition hebdomadaire des packs de six bouteilles, une quantité jugée bien insuffisante surtout en plein été : "On vit très mal, regardez, on ne fait rien avec ça, ils nous donnent un pack mais tu dois cuisiner et boire avec ça, on ne tient pas toute la semaine" s'inquiète l'octogénaire.

Marco, un voisin plus jeune, est obligé de l’aider : "il faut que l’on aille ensemble à la boutique et que l’on achète plus d’eau mais cela coûte cher. C’est vraiment terrible d’en arriver là alors qu'on a l’eau courante à la maison" constate-t-il. L'eau potable a en effet été contaminée par les nitrates et l’arsenic provenant des cultures agricoles, mais pas seulement comme l’explique Mercedes, membre d’un collectif d’habitants, qui pointe du doigt un problème plus vaste : "La source d'eau potable aussi polluée à cause du manque de pluie ces dernière années et le système de canalisation est déficient. Ici, nous avons une tuyauterie en plomb", déplore-t-elle. L’eau potable devrait revenir à la fin de l’année, assure la mairie. Mais après sept ans d’attente, les villageois ont cessé de croire aux miracles.

