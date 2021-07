Var : un couple de sexagénaires retrouvé mort dans un domaine de réception

Un homme et une femme âgés d'une soixantaine d'années ont été retrouvés morts samedi 3 juillet dans un domaine de réception à Tourves, dans le Var, dont ils étaient les gérants. Le Domaine des Sources devait accueillir un mariage l'après-midi même du drame. Le couple a été tué "à priori par arme à feu", a annoncé le procureur de Draguignan, Patrice Cambrerou.

C'est le traiteur du mariage qui, sans nouvelles des gérants, s'est rendu à leur domicile, au sein même du vaste domaine. "Il s'agit d'une très grande propriété et les constatations vont durer certainement une partie de la nuit", a précisé le procureur. Les deux victimes, nées en 1956 et 1959 sont "à priori mortes par arme à feu". Les analyses des médecins légistes devront permettre de le confirmer, a ajouté Patrice Cambrerou.

Samedi, le maire de Tourves évoquait "un couple sans histoire, discret et sympathique, et qui menait à bien son affaire depuis cinq à six ans", rapporte Var Matin. Nos confrères précisent également que l'établissement aurait été "retourné" et abordent notamment la découverte d'un coffre-fort qui aurait été retrouvé ouvert, laissant ainsi de nombreuses pistes à explorer aux enquêteurs.