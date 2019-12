Var : un avis de recherche lancé après la disparition d'un adolescent

publié le 27/12/2019 à 12:40

La police lance un avis de recherche après la disparition de Sylvain Marquenet. Ce jeune adolescent de 16 ans est autiste et a quitté son domicile familial à Trans-en-Provence (Var) dans la nuit du 26 au 27 décembre, ont relayé plusieurs médias locaux.

Son père a également lancé un avis de recherche sur sa page Facebook et a donne des détails sur son apparence physique. Sylvain Marquenet mesure 1 mètre 70, est mince, aux cheveux courts et bruns. Il porte un pyjama de couleur bleu marine pour le pantalon, et un haut gris et bleu marine. "Il est en danger car autiste sévère", a écrit son père en précisant que l'adolescent ne parlait pas et qu'il fallait prévenir immédiatement le commissariat si quelqu'un croise sa route.

Toute personne l'ayant aperçu ou ayant des informations à son sujet est priée de contacter le commissariat de Draguignan au 04.94.39.44.00.