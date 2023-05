Var : un appel à témoin lancé après la mort d’une voyageuse accrochée au wagon d'un TGV

Crédit : Marie Magnin / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le samedi 20 mai au soir, une jeune femme de 24 ans, passagère d'un train Paris-Nice est décédée. La victime avait chuté d’un TGV auquel elle s’était accrochée. Afin de mieux comprendre les circonstances du drame, les policiers du commissariat de Fréjus (Var) ont lancé un appel à témoin.

Selon les informations de France Bleu, la jeune femme qui rejoignait ses parents à Cannes serait descendue du train lors de l'escale et l'aurait vu partir sans elle vers 20h lors de l'arrêt à Saint-Raphaël. Surprise par le redémarrage du train, elle a alors eu un réflexe malheureux en s'accrochant avant de lâcher prise et de chuter mortellement plusieurs kilomètres plus loin.

La famille de la victime a porté plainte pour "homicide involontaire" contre la SNCF, indiquent nos confrères. Une enquête pour "recherches des causes de la mort" est ouverte et des agents de l'entreprise ont été entendus par les forces de l'ordre. Toute personne susceptible d'apporter des informations est invitée à appeler le commissariat de Fréjus au 04 94 51 90 00.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info