Il a profité d'être sans surveillance pour se faire la malle. Un détenu du centre pénitentiaire de Fresnes, qui était hospitalisé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, s'est évadé dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se sont produits peu avant 1h du matin, alors que cet homme de 26 ans était pieds nus et seulement vêtu d'un caleçon et d'une chemise d'hôpital. Le fugitif, domicilié à Marseille, était toujours recherché dimanche. Il était en détention provisoire pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, ont précisé une source policière et le parquet de Créteil à l'AFP.

Le préfet de police de Paris a demandé dimanche une enquête administrative sur les circonstances de l'évasion. Le parquet de Créteil a également annoncé avoir ouvert une enquête pour évasion de son côté. Les circonstances de cette évasion ont suscité dès dimanche la polémique.

Les agents de l'administration pénitentiaire et de la police se sont tous deux renvoyés la responsabilité. L'homme avait été extrait samedi soir de sa cellule pour être conduit à l'hôpital, a précisé le parquet. Il a été aperçu sur le chantier de l'hôpital après sa fuite mais n'a pas été retrouvé, selon une source policière.



Des problèmes d'effectifs à l'origine de l'évasion ?

D'après une autre source policière, trois gardes statiques, prises en charge par les effectifs de la préfecture de police, étaient déjà en cours dans cet hôpital du Val-de-Marne, dont une accordée le samedi matin. Il avait été indiqué à l'administration pénitentiaire de maintenir son escorte pour la prise en charge d'un quatrième détenu. Le temps que des effectifs de police, déjà très sollicités selon elle, puissent prendre le relais.

Une source proche du dossier a, quant à elle, indiqué que les agents pénitentiaires n'avaient pas attendu l'arrivée des policiers avant de quitter les lieux. Sur Facebook, le syndicat FO Justice a tranché de son côté : "la surveillance d'un détenu hospitalisé relève bien de la police", "que chacun prenne ses responsabilités". "Je comprends les difficultés des uns et des autres. Nous aussi nous avons des problèmes d'effectifs", a souligné auprès de l'AFP Didier Kandassamy, de FO justice.

L'administration pénitentiaire avait fait une demande dès 18h pour que des policiers prennent le relais. Mais à 22h ils n'étaient toujours pas là, et les agents pénitentiaires avaient donc quitté les lieux à 23h, a précisé une autre source proche du dossier.