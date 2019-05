Val-de-Marne : le corps d'une femme disparue retrouvé dans un coffre

et AFP

publié le 13/05/2019 à 22:09

Le corps d'une jeune femme disparue a été retrouvé dans un coffre de voiture à Valenton (Val-de-Marne) dimanche 12 mai au soir, a-t-on appris lundi de sources policières.



La disparition de la jeune femme, 23 ans, avait été signalée par ses proches le jeudi précédent. Elle n'avait plus donné de nouvelles après avoir quitté son travail. Dimanche soir, vers 23h, la sœur de la victime a contacté la police, expliquant que la voiture de cette dernière avait été retrouvée par hasard dans un endroit où elle n'avait aucune raison d'être.

Inquiète, elle a demandé à la police de venir sur place, à Valenton, pour ouvrir le coffre. À l'intérieur, les policiers ont découvert le corps de la jeune femme, placé en position fœtale, pieds et poings ligotés. Et beaucoup de détails interrogent, rapporte Le Parisien. Le siège du conducteur semble anormalement reculé, étant donné la petite taille de la victime, et la carrosserie de la voiture est très propre.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de Paris. Une autopsie du corps de la jeune femme sera également réalisée.