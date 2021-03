publié le 16/03/2021 à 10:54

Les affrontements entre bandes de jeunes sont devenus monnaie courante ces derniers temps, mais cette fois c'est un affrontement au sein même d'un groupe de jeunes qui a eu lieu.

C'est ce qui rend cette affaire toute particulière. Cinq adolescents viennent d'être mis en examen à Créteil dans le Val-de-Marne pour avoir frappé et tiré au taser sur de jeunes garçons de 12 ans, à qui ils voulaient donner une leçon.

Des violences en deux temps. D'abord ces très jeunes garçons se sont fait humilier par une bande rivale d'un autre quartier de Créteil. Fin février, pantalons baissés, filmés par des téléphones portables, ils sont obligés de chanter des insultes contre leur propre quartier.

De retour chez eux, ce sont les plus grands qui vont leur tomber dessus. Les images de l'humiliation circulent sur les réseaux sociaux, il faut laver l'affront. Cinq adolescents de 16 et 17 ans vont alors les tabasser pour les endurcir, disent-ils. Coups de pieds, de poings, de pistolet à impulsion électrique et de carabine à plomb. Là encore, les violences sont filmées.

Un des enfants, extrêmement choqué, a déposé plainte. Les cinq mineurs auteurs des coups ont été interpellés en fin de semaine dernière. Deux sont actuellement placés en détention provisoire, ils sont mis en examen pour violences aggravées et même tentative de meurtre pour l'un d'eux.