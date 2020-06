Val-de-Marne : à 106 ans, Marthe a survécu au coronavirus

publié le 05/06/2020 à 14:50

Voilà une rescapée du coronavirus pas comme les autres. Marthe, 106 ans, 107 cet été, a survécu à la Covid-19. Résidente d'une maison de retraite à Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne, elle a passé plusieurs jours avec de la fièvre et des maux de tête et a même été placée sous oxygène, mais s'en est sortie.

Ce sont nos confrères de franceinfo, qui nous livre cette belle histoire. "Je ne me suis pas rendue compte de mon état, je ne me voyais pas gravement malade. Je suis encore vivante et la tête solide", explique t-elle à franceinfo. La vieille dame a reçu de nombreux soutiens et colis d'anonymes pour la féliciter.

Du côté du personnel de cet Ehpad du Val-de-Marne, on est bien entendu soulagé, après ces deux semaines difficiles. "Quelqu'un l'accompagnait pour le repas, pour être sûr qu'elle mange bien, lui faire un lien social aussi, parce que ça aide quand on est malade", explique à franceinfo Cindy, aide médico-psychologique depuis 9 ans dans cet Ehpad.