publié le 15/08/2019 à 15:30

L'accident n'a heureusement fait aucun blessé. Ce jeudi 15 août, vers 7 heures du matin, un automobiliste a forcé le passage à niveau près de la gare de Méry-sur-Oise en Île-de-France. Le conducteur n'aurait pas respecté la signalisation.

Il a franchi la première barrière avant de se retrouver bloqué face à la deuxième, se trouvant donc en pleine voie, explique Le Parisien. L'homme, âgé de 30 ans, a eu le temps de sortir de sa voiture afin de se mettre en sécurité quelques mètres plus loin.

"On a entendu un grand bruit, presque comme une explosion, on a sursauté", confie un voisin à nos confrères. La voiture a été traînée sur plusieurs mètres et, avec l'impact, a emporté une barrière et son socle.

Ni le conducteur du Transilien, ni le chauffeur de la voiture n'avaient pris de drogue ou d'alcool. Dans le train, aucun voyageur n'a été blessé. Les gendarmes ont mis en place des déviations. L'accident a également perturbé la ligne H du Transilien. La circulation des trains a été interrompue entre Ermont et Valmondois, le trafic a toutefois repris vers 11h15.