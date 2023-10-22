Fil info
  4. Val-d'Oise : un homme de 61 ans tué à l'arme blanche à son domicile
Val-d'Oise : un homme de 61 ans tué à l'arme blanche à son domicile

Le sexagénaire a été retrouvé dans son appartement à Bezons, par son ex-compagne. Il a reçu de multiples coups à l'arme blanche dans le dos.

Un commissariat de police (illustration)