Val-d'Oise : un homme de 61 ans tué à l'arme blanche à son domicile

Un sexag\u00e9naire a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 d\u00e9c\u00e9d\u00e9 samedi \u00e0 son domicile \u00e0 Bezons (Val-d'Oise). Le corps de la victime \u00e9tait marqu\u00e9 "de multiples plaies \u00e0 l'arme blanche dans le dos", a indiqu\u00e9 le parquet de Pontoise, qui n'a pas pr\u00e9cis\u00e9 si l'arme utilis\u00e9e a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9e. C'est " son ex-compagne (qui) l'a d\u00e9couvert " samedi apr\u00e8s-midi et a \nappel\u00e9 les services de secours, a rapport\u00e9 le parquet de Pontoise. Il \nvivait "a priori seul". Selon une source polici\u00e8re, l'homme de 61 ans a \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9 gisant dans une mare de sang dans son appartement. Des traces de lutte ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9es. \n " La date de la mort est encore incertaine mais doit se situer dans les 24 heures qui pr\u00e9c\u00e8dent" la d\u00e9couverte du corps, a signal\u00e9 cette source. Une autopsie sera r\u00e9alis\u00e9e la semaine prochaine. L'enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 confi\u00e9e \u00e0 la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Aucun t\u00e9moin visuel pouvant \u00e9claircir les circonstances de cet homicide ne s'est pour l'instant manifest\u00e9. Dimanche midi, aucune interpellation n'avait encore \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e dans le cadre de l'enqu\u00eate.