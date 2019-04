publié le 11/04/2019 à 03:05

C'est ce que l'on appelle une prise bien ferrée... Trois pêcheurs à l'aimant ont remonté à la surface la porte d'un coffre-fort lundi 8 avril du fond d'un étang de Saint-Martin-du-Tertre, dans le Val-d'Oise. Selon le Parisien, ces trois personnes dont le loisir est de repêcher des objets ferreux, ne sont pas parvenus à sortir le reste du coffre de l'eau.



Le mystère de ce qu'il pourrait contenir reste donc entier, surtout que la porte est conséquente, 1 mètre par 80 cm, et comporte des numéros. Les questions abondent forcément : comment est-il arrivé là ? Est-il vide ? Et si non, que contient-il ? Ce coffre-fort intéresse donc également les gendarmes d’Asnières-sur-Oise qui essayent d'établir sa provenance.

Le Parisien rappelle que cette pratique originale de la pêche connait un certain succès dans l'Oise. Équipé d'un aimant puissant et d'une corde, ces passionnés débarrassent les rivières et les plans d'eau d'objets diverses et variés. En février dernier, un obus de la Première guerre mondiale a ainsi été remonté dans l'Eure par l'un de ces chercheurs de trésor...