Vacances d'été : attention à l'arnaque à l'Irlandaise

publié le 13/07/2020 à 16:40

C'est devenu une malheureuse tradition estivale. À chaque départ en vacances, des préfectures, gendarmeries et forces de police mettent en garde contre l'arnaque à l'irlandaise, un piège dans lequel tombent régulièrement des automobilistes.

Cette année, c'est la gendarmerie de la Haute-Marne qui tire la sonnette d'alarme. "On se dit que cela ne peut pas nous arriver, et pourtant ...", explique-t-elle. Le stratagème est plutôt simple. Des personnes se présentent auprès d'automobilistes comme des touristes victimes d'un vol, et demandent de l'argent pour rentrer chez eux, garantissant le remboursement.

France 3 Grand Est rapporte les propos d'un gendarme, qui confirme une recrudescence du phénomène pendant l'été : "Les malfaiteurs profitent du flux des vacanciers, car les parkings des aires d'autoroutes sont bondés." Ces escroqueries sont le fait de communautés irlandaises identifiées, explique ce gendarme, "mais pour les démasquer, il faut tomber sur du flagrant délit."

Pour éviter de se faire escroquer, il est simplement recommandé de ne pas donner d'argent à des inconnus, et de contacter la police en cas de tentative d'arnaque.