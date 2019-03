Une stèle en hommage à Simone Veil taguée avec une croix gammée près de Nancy

publié le 29/03/2019 à 21:45

Une croix gammée, peinte sur une stèle érigée en hommage à Simone Veil, grande figure européenne et rescapée d'Auschwitz, a été retrouvée sur une place de Vandoeuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), d'après la mairie de cette commune située au sud de Nancy.



Le symbole nazi, de couleur noire et tagué à la bombe, a été découvert dans ce vendredi 29 mars sur une stèle en granit, inaugurée en 2018 sur une place de la ville renommée en hommage à Simone Veil, a indiqué le maire de Vandoeuvre, Stéphane Hablot, confirmant une information de L'Est Républicain.

Les services techniques de la métropole de Nancy ont rapidement effacé le tag, qui suscite une vive émotion dans la commune, "On n'attaque pas les gens sur leurs origines, c'est inadmissible, c'est un crime, on ne peut pas faire ça", s'est indigné l'élu vandopérien. Une plainte a été déposée par la ville en fin de matinée, et une enquête a été ouverte.

Le maire de Nancy, Laurent Hénart, a souhaité dans un communiqué "que le ou les auteurs de cet acte odieux soient rapidement appréhendés et sévèrement punis". D'autres élus, dont André Rossinot, le président de la Métropole du Grand Nancy, ont fait part de leur affliction sur Twitter.

"Consternation et tristesse. Cette nouvelle inscription #antisémite à @Vandoeuvre sur la stèle de Simone Veil est intolérable ! Plus que jamais, nous devons rester unis pour combattre ensemble la haine." A. #Rossinot — Grand Nancy (@Grand_Nancy) 29 mars 2019

Une énième souillure qui n'a rien d'anodin

Dans un contexte général de regain d'actes antisémites en France, des croix gammées avaient été découvertes en février sur deux boîtes aux lettres parisiennes décorées avec des portraits au pochoir de Simone Veil, déportée avec sa mère et sa sœur à l'âge de 15 ans dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. À Nancy, un tag antisémite attaquant la première présidente du Parlement européen et promotrice des droits des femmes avait également été retrouvé mi-mars.