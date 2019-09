Une quatrième femme dénonce le comportement déplacé de Patrick Bruel

publié le 28/09/2019 à 08:05

Elle dit parler pour "crédibiliser le témoignage de la première jeune fille", accusée sur les réseaux sociaux d'en vouloir à Patrick Bruel. Marie (son prénom a été modifié) dénonce, elle aussi, le comportement déplacé du chanteur lors d'un massage en 2017.

"J'étais ultra mal à l'aise, je suis allée jusqu'à mes limites", confie-t-elle. Cette femme qui dirige un spa à Lyon dit avoir reçu des avances plus ou moins voilées, des demandes lourdes et des allusions sexuelles de la part du chanteur, explique-t-elle dans Le Progrès.

Elle explique la difficulté du métier, avec des clients qui confondent massage et prostitution. Certaines personnes croient savoir qu'il suffirait de sortir de la cabine pour ne pas être victime des hommes. "J'ai du caractère et un poste à responsabilité, c'est pas pour autant que j'arrive à sortir de la cabine et arrêter ce que je suis en train de faire", témoigne-t-elle.

"Plus on a de pouvoir, plus on se sent permis"

Quand de tels comportements se produisent "vous êtes paralysée, vous avez vraiment peur de ce qui va se passer par la suite". Selon elle, "plus on a de pouvoir, plus on se sent permis de faire certaines choses".

C'est la quatrième femme à signaler l'attitude du chanteur. La première faisait état d'un massage en Corse, avant un concert où le chanteur aurait eu des gestes déplacés. La seconde évoque le refus de Patrick Bruel d'enfiler un sous-vêtement jetable en 2008 dans un hôtel de Cannes. Il aurait ensuite demandé explicitement une caresse sexuelle. Une autre jeune femme raconte qu'en 2011, la star a tenté d'obtenir une fellation à Saint-Barthélemy.

Le chanteur a jusqu'aujourd'hui nié la réalité des faits. Une enquête est en cours.