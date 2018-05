Orléans : une femme poignardée à mort, le meurtrier toujours recherché

publié le 26/05/2018 à 22:48

Le drame s'est déroulé dans la matinée de ce samedi 26 mai à Orléans. une femme de 31 ans a été poignardé et est arrivée dans un état critique au centre hospitalier régional (CHRO) de La Source, où elle est décédée, selon une information de La République du Centre. Elle était la mère de trois enfants.



Son agression mortelle s'est déroulée devant l'immeuble où elle vivait, en partie dans le hall et sur la voie publique. Toujours selon La République du Centre, le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, a précisé que l'agresseur avait pris la fuite et n'a pas encore été retrouvé.

L'enquête a été ouverte pour "meurtre". Les policiers nationaux de la sûreté départementale ont été chargés des investigations. Une autopsie va être pratiquée afin de déterminer les blessures subies par la victime.