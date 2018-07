publié le 28/10/2016 à 12:16

Un banc de notables sur le banc des prévenus. Le site d'information Mediapart met en lumière le renvoi en correctionnelle, prévu mercredi 2 novembre, de l'ancienne préfète Dominique-Claire Testart, aux côtés de personnalités locales influentes. Celle-ci comparaît dans une affaire de corruption révélatrice, selon Mediapart, de malversations répandues sur la Côte-d'Azur. L’histoire est basée sur des relations étroites entre des entrepreneurs locaux et l’ancienne haute-fonctionnaire. De 2011 à 2013, Dominique-Claire Testart est sous-préfète de Grasse. Elle devient ensuite brièvement préfète de la Creuse, avant d'être démise de ses fonctions.



Dominique-Claire Testart a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire en octobre 2013 pour une affaire de pots-de-vin. L’énarque, aujourd’hui âgée de 59 ans, profitait de ses fonctions pour rendre quelques services à des chefs d’entreprises, en échange de quoi ces derniers la remerciaient par des cadeaux. Elle a, depuis, été exclue du corps préfectoral. Mais Dominique-Claire Testart demeure toutefois salariée de la fonction publique, “dans un placard doré du ministère de l’économie et des finances, à Paris”, indique Mediapart. “Notables, patrons et voyous, à trop se fréquenter dans les réceptions mondaines et les restaurants chics, en arrivent à mélanger les genres dans un sentiment de totale impunité”, avance le site.

Jusqu'à dix ans de prison

La police judiciaire de Nice a mis au jour l’implication de l’ancienne préfète dans le cadre d’écoutes téléphoniques “d’un malfrat local”, Patrick Innocentini, qui se vantait d’une certaine proximité avec la sous-préfète. Ce dernier fait l’objet d’un “mandat d’arrêt à la suite de plusieurs condamnations pour trafic de cocaïne, port d’arme et escroquerie”. Parmi les hommes d’affaires proches de la préfète figure également José Garelli, entrepreneur en travaux publics de la Côte d’Azur, qui lui aurait offert “une séance de spa à l’hôtel Majestic de Cannes (550 euros) et une soirée à Cannes (1.628 euros) pour son fils”. À ces cadeaux s’ajoutent “un violon d’une valeur de 7.900 euros, offert à la sous-préfète pour son anniversaire par plusieurs hommes d’affaires”, dont José Garelli.

L'ex-époux de Dominique-Claire Testart, Jean-Jacques Mallemanche, comparaît à ses côtés pour complicité de corruption passive. José Garelli, lui, est soupçonné de trafic d’influence actif. Patrick Innocentini devra répondre de soupçons de complicité de corruption active. Dominique-Claire Testart, elle, sera entendue pour des faits de corruption passive. Elle encourt “une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et une amende pouvant atteindre 1 million d’euros, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique”, indique Mediapart.