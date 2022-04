Un réseau de voleurs de GPS de bateaux démantelé

Deux hommes ont été interpellés dimanche 3 avril, dans un hôtel de la Valette-du-Var. Ils sont suspectés de faire partie d'un réseau de malfaiteurs qui dérobait des GPS sur des navires circulant dans la Manche, en Méditerranée et sur l'océan Atlantique.

Séjournant en France quelques jours, ces derniers opéraient, selon l'enquête, "via des raids nocturnes sur l’ensemble du territoire national (Manche, littoral Atlantique…)". Après une première série de vols début janvier en Loire-Atlantique et en Vendée, l'enquête avait été confiée à la Jirs (Juridiction Interrégionale Spécialisée, spécialement chargée de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière) qui ouvrait une enquête "des chefs vols en bande organisée et association de malfaiteurs", selon le communiqué du parquet.

Entendus sur les faits, les deux hommes mis en cause "reconnaissaient les vols et confirmaient expédier la marchandise dérobée à des proches en Roumanie qu’ils récupéraient ensuite afin de la revendre via des sites spécialisés". "Pour l’heure, 108 victimes sont recensées pour un préjudice avoisinant les 300.000 euros", selon le communiqué du procureur.

"Vols en réunion avec dégradations"

Les deux mis en cause sont "convoqués devant le tribunal correctionnel de Rennes les 23 et 24 mai prochain pour y répondre de faits de vols en réunion avec dégradations".