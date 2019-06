Perpignan : une fillette survit seule 6 jours près de sa mère décédée

publié le 22/06/2019 à 12:08

Un immeuble du centre de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, a été le théâtre d'une macabre découverte. Alertés par des voisins inquiets d'apercevoir une fillette âgée de deux à trois ans déambuler seule dans un appartement, des policiers ont décidé d'investir, jeudi 20 juin, le domicile situé avenue de Grande-Bretagne.

C'est alors qu'ils ont découvert l'impensable : la petite fille évoluait depuis six jours dans le logement à proximité du corps sans vie de sa maman, comme l'ont relaté nos confrères de L'Indépendant, vendredi 21 juin. La mère de famille, âgée de 41 ans, a été découverte inanimée dans les toilettes de l'appartement. Selon les premiers éléments récoltés par les enquêteurs, le décès pourrait remonter à plusieurs jours.

"Cette petite a géré la situation avec une très grande intelligence"

"Je trouvais étrange que la petite dorme sur le balcon. Mais, lorsque la questionnais chaque jour, invariablement elle répondait que sa maman dormait ce qui était plausible puisque la jeune femme vit surtout la nuit. Et elle a fini par ajouter que maman dormait dans les WC", confie au Parisien la voisine qui a prévenu la police. Cette dernière ajoute qu'un autre élément leur a mis la puce à l'oreille : "Depuis plusieurs jours, on entendait plus la maman crier sur la fillette". Cette dernière était suivie par les services sociaux, sans doute pour des problèmes d'addiction, avance le quotidien. Quant à la fillette, elle n'était pas scolarisée.

En attendant l'arrivée des forces de l'ordre, la fillette raconte l’indicible à sa sauveteuse. Elle lui explique qu'un problème de plomberie l'a obligée à vivre sans eau, à l'instar de sa petite chienne, Cali. Une odeur pestilentielle règne dans l'appartement en désordre. "On lui a fait prendre une douche. Elle ne s'était pas lavée depuis plusieurs jours. Elle était dans un grand état de crasse", développe une seconde voisine, elle aussi présente lorsque la petite fille s'est décidée à ouvrir la porte.

Pleine de ressources, la fillette a néanmoins réussi à survivre. Elle est par exemple parvenue, malgré son très jeune âge, à ouvrir une boîte de raviolis et fait ses besoins dans un petit pot. La petite fille a été prise en charge par les autorités.