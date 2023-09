Var : des promeneurs découvrent 400.000 euros en promenant leur chien à Valcros

Dans le Var, deux couples promenaient un chien quand ils sont tombés sur un sac contenant quatre liasses de 500 billets de 200 euros, en mai 2021, dans les hauteurs de Valcros, à La Londe, comme révélé par Nice-Matin.

Pendant leur promenade, le chien a gratté une boîte métallique cachée dans un sac-poubelle à moitié enterré au bord de la piste en terre. Cette boîte aurait été mise en évidence par des intempéries avant la trouvaille des promeneurs. Ainsi, ces derniers ont décidé de ramener le butin à la gendarmerie de la commune le lendemain.

L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) s'est alors occupée du trésor, tandis qu'une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du pactole, et savoir s'il était bien conforme à la loi.

Après avoir mené l'enquête, la gendarmerie n'a rien trouvé de convaincant. Les résultats du laboratoire n'ont pas révélé d'où venait l'argent, ce qui a entraîné la fin des investigations. Le dossier a été classé par le procureur de la République de Toulon le 7 juin, aucun caractère délictueux ou illicite n'ayant été décelé.

Les chanceux vont-ils toucher la somme qu'ils ont découverte ?

Les découvreurs ont demandé par un courrier adressé au maire, le 11 août, à toucher la somme dans son intégralité. Une demande qui n'a pas pu aboutir en raison de la loi, claire à ce sujet : l'article 716 du Code civil prévoit que les fonds découverts sont séparés en deux pour les promeneurs et pour le propriétaire du terrain.

Dans ce cas, la Ville de La Londe, propriétaire du terrain, récupère 200.000 euros, et les randonneurs récoltent les autres 200.000 euros, ces derniers n'ayant pas pu justifier le "motif d'intérêt général susceptible de faire renoncer la commune à sa part". Une répartition justifiée par le maire de la ville : "Ces découvreurs ont fait preuve d’honnêteté, c’est tout à leur honneur, mais il s’agit de deniers qui sont devenus publics de par la découverte, a expliqué François de Canson".