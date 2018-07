Un épicier poignardé à Paris pour 300 euros

publié le 28/01/2017 à 04:59

C'est dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 janvier, aux environs d'une heure du matin, que trois hommes ont fait irruption dans une petite épicerie de la rue de Bagnolet, dans le XXe arrondissement de la capitale, comme le rapporte Le Parisien. Armé d'un couteau, l'un des individus a tenté de détrousser le gérant, sous les yeux de sa femme, le poignardant au bras et à la poitrine pendant qu'un deuxième agresseur le frappait violemment à la tête.



Les deux voleurs ont ensuite vidé la caisse, repartant avec 300 euros et deux téléphones portables tandis qu'un troisième homme, resté dans la rue, faisait le guet devant la boutique. Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois malfaiteurs sont des habitués du quartier et avaient déjà été aperçus à plusieurs reprises dans cette épicerie.

Ils sont activement recherchés par la police après avoir pris la fuite avec leur mince butin. L'épicier de 34 ans, lui, a été emmené grièvement blessé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le XIIIe arrondissement, et voit son pronostic vital engagé. L'enquête a été confiée à la police judiciaire parisienne.