Corbeil-Essonnes : quatre policiers agressés dans une cité

Les faits ont eu lieu à proximité de la cité des Tarterêts, le 25 janvier.

Crédit : ERIC PIERMONT / AFP Un véhicule de la police nationale (illustration)

par La rédaction numérique de RTL publié le 26/01/2017 à 05:45

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quatre policiers ont été agressés et blessés, mercredi 25 janvier au soir, aux abords du quartier sensible des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, en région parisienne. L'un des agents de police a été blessé au visage, avec une ouverture de la pommette et de l'arcade sourcilière. Deux ont été blessés par des bris de verre, selon les informations rapportées par BFMTV. Les trois victimes ont été transportés dans la soirée dans un hôpital du Val-de-Marne.



Au moment des faits, vers 18h30, les quatre policiers menaient une intervention impliquant l'interpellation d'un individu, au niveau de la route nationale 7, dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, semblerait-il. C'est alors qu'ils ont été caillassés. "Le parpaing a traversé la vitre", a expliqué une source policière selon BFMTV. Un fonctionnaire des forces de l'ordre de 39 ans a alors été touché au visage.



Plusieurs membres des forces de l'ordre étaient sur place afin de sécuriser le quartier des Tarterêts, habitué aux tensions. Depuis quelques jours, plusieurs policiers ont été pris pour cible dans cette cité, classée en zone de sécurité prioritaire. Ainsi, lors d'une patrouille vendredi dernier, une policière avait été blessée à la tête par un jet de pavé sur sa voiture. En fin de weekend, plusieurs agents accompagnant des pompiers en intervention avaient également été pris pour cible.