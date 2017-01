Le journal de 7h : un chauffeur de taxi reçoit une balle dans la tête

REPLAY - Un chauffeur de taxi d'Evreux s'est fait tirer dessus par un de ses clients, dont les policiers ont retrouvé la trace plus d'un mois après dans les Yvelines.

C'est un petit miracle qui a eu lieu dans l'Eure au début du mois de décembre 2016. Un chauffeur de taxi charge alors un client à la gare d'Evreux. Le jeune homme d'une vingtaine d'années lui demande de l'emmener à Ivry-la-Bataille, à une trentaine de kilomètres de là. Arrivé sur place, l'homme sort une arme et tire sur le chauffeur, dont le taxi finit dans un arbre.



Arrivés sur place, les secours et policiers pensent à un banal accident, avant qu'un scanner révèle qu'une balle de calibre 6.35 mm s'est logée dans le crâne du conducteur, ne faisant pourtant aucun dégât majeur. L'agresseur présumé a été retrouvé la semaine dernière à Houilles (Yvelines) et doit être déféré devant le parquet d'Evreux. L'homme aurait ouvert le feu sur son chauffeur car il n'avait pas assez d'argent pour régler la facture de 75 euros.

