Un enfant tué sur les Champs-Élysées par un engin de chantier

Arc de Triomphe et les Champs Élysées

et AFP

publié le 12/10/2018 à 13:24

Une fillette et sa mère ont été percutées ce vendredi 12 octobre sur les Champs-Élysées, par un engin de chantier. L'enfant âgé de 5 ans est décédé et sa mère a été hospitalisée dans un état grave. Son pronostic vital est engagé.



Les circonstances de l'accident sont encore indéterminées. L'accident a eu lieu "un peu avant midi", selon un porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. La petite fille est décédée sur place. D'après les premiers éléments de l'enquête, "un engin de chantier aurait écrasé la mère et la fille", a indiqué une source policière.



