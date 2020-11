publié le 05/11/2020 à 20:07

Mustapha Laabid, député LaREM de la 1re circonscription d'Ille-et-Vilaine, a été condamné ce jeudi 5 novembre par la cour d'appel de Rennes à huit mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité, pour "abus de confiance". Une peine légèrement alourdie par rapport au verdict de première instance, qui lui infligeait six mois de prison avec sursis, mais la même amende et la même période d'inéligibilité.

Président de l'association rennaise Intermède, qui œuvrait pour l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi, cet ancien chef d'entreprise de 51 ans, père de cinq enfants, avait été reconnu coupable d'avoir utilisé pour 21.545 euros de fonds de l'association à des fins personnelles.

Il était reproché à Mustapha Laabid d'avoir utilisé la carte bancaire de l'association pour régler des fast-food, des achats en grandes surfaces, des hôtels à Paris -alors qu'il venait d'être élu à l'Assemblée nationale- et Marrakech pour des vacances avec sa famille. Ses frais de téléphonie étaient aussi réglés par l'association. Financée uniquement par des subventions publiques, l'association a depuis été dissoute. Le député avait été mis en cause après son élection en juin 2017 après un signalement de Tracfin (un organisme du ministère de l'Économie et des Finances chargé de la lutte contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ndlr).

Son avocat Me Julien Delarue, qui conteste la peine d'inéligibilité, a annoncé qu'il formerait un pourvoi en cassation.