Un couple de Français en appelle à Poutine pour récupérer une petite fille

publié le 09/12/2019 à 15:12

Vladimir Poutine est à Paris afin de rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin de tenter de relancer le processus de paix entre les deux pays. En parallèle, et profitant de la présence en France du leader russe, Barbara et Pierre, un couple de Français, lui lancent un appel. Leur nièce de 10 ans, Kristina, de mère russe, vit en Sibérie avec ses grands-parents maternels.

La mère est en prison, reconnue coupable du meurtre du père, un Français. Mais malgré l’horreur du crime, elle n'a pas été déchue de ses droits maternels, bloquant toute tentative d'adoption par la famille française de la fillette. "Elle vit avec le grand-père, qui a démembré le corps de son papa", explique Barbara, la tante de Kristina. "On fait des allers-retours. Malheureusement, on ne peut pas la voir comme on le voudrait", regrette-t-elle.

Le couple n'a plus aucune issue judiciaire pour récupérer la petite fille qui vit à 12.000 kilomètres de Paris. La dernière solution serait qu'Emmanuel Macron intervienne lui-même auprès du président Vladimir Poutine. En tout cas, Barbara et son mari ne baisseront pas les bras. "J'ai 60 ans, et c'est un combat que je vais mener jusqu'au bout. On ne peut pas la laisser dans cette situation-là", promet la tante de Kristina.