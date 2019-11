publié le 08/11/2019 à 12:23

La "désinvolture" critiquée par la justice a coûté cher au patient. Un chirurgien était jugé mercredi 6 novembre pour avoir oublié une compresse lors d'une opération en 2011, provoquant l'amputation des deux jambes du malade qu'il opérait. Il a été condamné pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois" par négligence.



Le chirurgien n'est pas retourné dans le bloc opératoire après qu'une compresse a été déclarée manquante, se contentant de demander à un chirurgien "junior", par téléphone, d'examiner le corps, rapporte Sud-Ouest. Celui-ci n'ayant pas trouvé la compresse, le chirurgien aujourd'hui âgé de 51 ans lui a demandé de recoudre quand même le patient, opéré du cœur. À son réveil, le conducteur de bennes explique qu'il ne sent plus ses membres inférieurs. Il a été amputé quelques jours plus tard.

L'avocate du prévenu, avait plaidé la relaxe pointant une défaillance du système et non de son client. Le chirurgien a dix jours pour faire appel.