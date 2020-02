publié le 26/02/2020 à 17:05

À première vue, l'audience qui s'est tenue lundi 24 février devant le tribunal correctionnel de Nanterre (Hauts-de-Seine) était on ne peu plus banale. Le prévenu se présentait en effet devant les juges pour répondre d'un excès de vitesse et d'un refus d'obtempérer.

Mais c'est la personnalité même du justiciable qui a donné de la couleur à l'audience. L'homme, un gendarme du Groupe de sécurité de la présidence de la République (GRSP), est l'un des chauffeurs d'Emmanuel Macron. Il est sorti du prétoire après avoir été condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension de permis de conduire, comme l'ont révélé nos confrères de Mediapart, mardi 25 février.

Les faits remontent au mois de février 2019. Pour rentrer chez lui, le militaire de 44 ans n'hésité pas à griller deux feux rouges, faire crier son gyrophare dans les rues de Sèvres (Hauts-de-Seine) et effectuer des pointes à 150 km/h. Une vitesse telle que les policiers qui se lancent à ses trousses ne parviennent pas à le rattraper.

Le prévenu évoque des "nécessités de service"

Les autorités parviennent toutefois à noter la plaque d'immatriculation et découvrent que le conducteur se trouvait au volant d'un "véhicule de fonction de la présidence de la République", développe Mediapart.

Devant les magistrats, le prévenu reconnaît avoir abusé de son gyrophare, mais explique avoir agi ainsi pour des "nécessités de service". L'homme précise qu'il a dû rentrer chez lui rapidement afin de préparer un déplacement présidentiel prévu le lendemain des faits. Un argument qui n'a visiblement pas convaincu les magistrats. Le chauffeur, qui reste en poste au GSPR, a fait appel de la décision.