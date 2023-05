Triple homicide de Dreux : principal suspect, l'ex-conjoint de la mère arrêté

Une femme et deux enfants, un adolescent de 15 ans et un nourrisson, ont été retrouvés morts jeudi 25 mai dans la matinée à Dreux. Ce samedi matin dans les Yvelines, un homme de 46 ans, suspecté des homicides de son ex-épouse et de ses deux enfants, a été arrêté, a annoncé le procureur de la République de Chartres.



"L'ex-conjoint de la femme décédée et père des deux enfants également décédés, a été interpellé sur la commune de Plaisir dans les Yvelines", a indiqué le procureur Frédéric Chevallier dans un communiqué, confirmant une information de France info. Place en garde à vue, l'homme va être "entendu par la police judiciaire d'Orléans sur les faits d'homicides volontaires aggravés", a précisé le procureur.

Plus d'informations à venir...

