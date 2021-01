Nouvel An : Paule fête ses 100 ans ce 1er janvier

publié le 02/01/2021 à 00:31

En ce premier jour de l'année 2021, RTL souhaite un joyeux anniversaire à Paule. Cette Toulousaine fête ses cent ans ce vendredi 1er janvier. Dans sa vie, Paule a tout connu, ce n'est donc pas l'épidémie de coronavirus qui va lui faire peur.

Après avoir arrêté l'école à 10 ans, elle est devenue bonne à tout faire à 14 ans. Elle s'est ensuite mariée et a eu son premier enfant à 18 ans. Depuis la mort de son mari il y a trente ans, Paule vit seule, mais reste positive. Pour ses 100 ans, on peut lui souhaiter une bonne santé. "J'ai mal aux jambes et je ne vois plus trop", raconte-t-elle.

En ce jour spécial, la désormais centenaire souhaite également une bonne année à tous. Pour 2021, Paule exprime ses vœux. Elle aimerait "que tout s'arrange bien, que l'on puisse ravoir plus de libertés et un peu plus de travail pour les jeunes."