Toulouse : trois individus volent une centaine de kilos de viande

publié le 06/07/2020 à 11:30

C’est un cambriolage peu commun qui s’est déroulé dimanche 5 juillet. À Grenade-sur-Garonne, près de Toulouse, trois individus, deux adolescents de 14 ans et leur oncle d’une quarantaine d’années sont entrés par effraction dans une boucherie et en sont repartis non pas avec de l’argent mais avec la marchandise présentée, autrement dit, une centaine de kilos de viande.

C’est la Dépêche du Midi qui rapporte cette histoire. Après avoir été alertés, les gendarmes ont engagé une course-poursuite avec les trois hommes, notamment aidés d’un hélicoptère qui a repéré le véhicule des cambrioleurs.

S’ils ont été interpellés au camp Saint-James en début d’après-midi le même jour et placés en garde à vue avec succès par les membres du peloton de surveillance et d’intervention, aucune trace de leur butin n’a été retrouvée.