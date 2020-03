Toulouse : pour un regard insistant dans le métro, elle sort une arme et tire

publié le 20/03/2020 à 23:06

Prise pour cible pour un simple regard. Lundi 16 mars, vers 16h, sur le quai d'une station de métro du centre de Toulouse, une femme a sorti une arme et tiré des balles "à blanc" sur une passante qui l'aurait regardée avec un peu trop d'insistance, semant la panique auprès des usagers.

Comme le relate La Dépêche du Midi, l'agresseuse, une femme âgée de 37 ans, aurait d'abord invectivé la passagère avant de sortir une arme de poing. Prétextant un mauvais regard, elle aurait alors visé sa victime au niveau des jambes avant de tirer à deux reprises. Les cartouches ne comportant pas de projectiles, l'agression n'a pas fait de blessé.

Après avoir été maîtrisée par un témoin, la trentenaire a été interpellée par les policiers de la brigade anti-criminalité et placée en garde à vue pour "violences volontaires avec arme" et "port d’arme prohibé". Paranoïaque et souffrant de plusieurs troubles psychologiques, elle a été hospitalisée d'office.