Rennes : le patron d'un tabac hospitalisé après un braquage

publié le 19/03/2020 à 00:56

En pleine épidémie de coronavirus et alors que les bureaux de tabac restent ouverts à la clientèle pendant la période de confinement, l'un d'eux a vécu une mésaventure en début de semaine. À Rennes, un buraliste a fait face à un vol à main armée où il a été violenté avec une matraque et du gaz lacrymogène par plusieurs agresseurs.

Le journal 20 minutes rapporte que la victime a été hospitalisée et qu'une incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours lui a été accordée. Il précise toutefois qu'il est d'ores et déjà sorti de l'hôpital et que ses jours ne sont donc pas en danger.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Rennes alors que ce même bureau de tabac avait déjà fait l'objet d'un braquage à main armée au mois de novembre dernier. Ils avaient alors dérobé des cigarettes et de l’argent liquide. Le montant du préjudice de cette semaine n'a pas été communiqué.