publié le 31/07/2019 à 09:12

C'est une histoire à peine croyable. À Toulouse, l'ascenseur d'un immeuble de 11 étages, Boulevard Mon plaisir près du Canal du Midi, est en panne depuis plus d'un mois. Ceux qui habitent au dernier étage doivent donc monter ou descendre 176 marches, à chacune de leur sortie, ils témoignent sur RTL.

"Quand il fait chaud, quand on est chargé, c'est compliqué. Au bout de trois allers-retours par jour on n'est plus essoufflé une fois arrivé en haut", tente de relativiser Brice, un habitant du 11ème étage. Juste en dessous, au 10ème, Dominique, 76 ans doit descendre son petit chien trois fois par jour : "Quand je reviens, je suis rose bonbon, c'est le manque d'oxygène dans le sang. C'est stressant".

La plus patiente, c'est Marguerite, la doyenne de l'immeuble qui habite au huitième : "On attend qu'il soit réparé c'est tout. J'ai 98 ans et je sors et je monte les escaliers". Néanmoins, sa voisine de pallier estime qu'elle "peut très bien perdre l’équilibre avec la fatigue, avec un cœur qui peut être défaillant".

Le syndic a annoncé le début des travaux le 5 août mais personne ne sait combien de temps ils dureront.