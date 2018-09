et AFP

publié le 20/09/2018 à 17:41

Le coupable n'était finalement pas un être humain. Près de 400 chats et autres animaux domestiques avaient été retrouvés morts dans la région londonienne. Après trois ans d'enquête, la police anglaise a résolu le mystère. Et les malfaiteurs sont des animaux.



"Après un examen approfondi des preuves disponibles, les policiers ont conclu que les centaines de mutilations de chats signalées à Croydon et ailleurs n'ont pas été commises par un être humain, mais résultent probablement de prédateurs ou de charognards", ont indiqué les autorités ce jeudi 20 septembre.

En 2015, des chats découverts mutilés, la queue et la tête sectionnés, avaient été signalé par les habitants. La presse locale s'était empressée d'évoquer la piste d'un crime commis par des humains.

Un an après le début de l'enquête, une autopsie réalisée sur 25 chats évoquait des morts par traumatisme, probablement à la suite d'un choc brutal. En juin dernier, d'autres examens médicaux menés sur trois chats et deux lapins avaient décelé de l'ADN de renard.