Toulouse : ce que l'on sait de l'évasion du "cannibale des Pyrénées"

Il avait échappé mercredi à la surveillance du personnel du centre hospitalier psychiatrique Gérard Marchant à Toulouse avant d'agresser une femme de 73 ans en plein centre ville 6 kilomètres plus loin. Jérémy Rimbaud, dit le "cannibale des Pyrénées", ancien militaire et interné depuis 2013, année où il avait tué un nonagénaire puis cuisiné et mangé son cœur et sa langue, était en fait assez libre de ses mouvements dans l'établissement.

Selon le syndicat, le patient ne se trouvait pas dans l'espace fermé de l'hôpital. Il pouvait circuler librement dans les couloirs pour aller manger ou suivre ses rendez-vous médicaux. L'état psychiatrique de cet ancien militaire de 35 ans, diagnostiqué schizophrène et victime d'hallucination, était jugé compatible avec ce régime et avait même récemment entamé un séjour dans une maison de réhabilitation.

Si un protocole de surveillance avait été mis en place pour s'assurer de sa présence à différents moments de la journée, l'homme a tout de même réussi à échapper à la vigilance du personnel. Finalement interpellé par la police, le patient a réintégré son établissement et a été placé à l'isolement. Il sera prochainement évalué par un psychiatre pour savoir s'il est responsable pénalement de ses actes et peut donc, oui ou non, être poursuivi par la justice.