Toulouse : 700.000 euros de drogue saisis, une femme enceinte en fuite

Les policiers de la BAC ne s'attendaient surement pas à une telle découverte. Alors qu'ils patrouillaient ce mardi 26 juillet vers 19h dans le quartier de Bagatelle, à Toulouse, les agents de la brigade and-criminalité ont repérés un appartement où se déroulaient vraisemblablement des transactions dans le cadre d'un trafic de drogue.

Une fois pénétré à l'intérieur, les policiers procèdent à l'arrestation des trois personnes présentes sur place : un homme de 34 ans et une femme de 30 ans, en couple, et l'acheteur. Comme l'indique FranceInfo, l'homme est notamment connu des fichiers avec des condamnations pour détention de stupéfiants, vols aggravés et infractions routières. La femme pour des outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique.

Étant enceinte et sur le point d'accoucher, cette dernière a été transportée à l'hôpital mais elle est parvenue durant le trajet à s'enfuir. Elle est pour l'heure activement recherchée. Sur place, les agents saisissent un impressionnant arsenal : 50 kg de résine de cannabis, 6 kg de cocaïne, 7.900 euros en liquide et deux armes, un pistolet automatique avec des munitions et un fusil à pompe non chargé. Un butin estimé à environ 760.000 euros par les enquêteurs.

