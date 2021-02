publié le 01/02/2021 à 15:55

Un carton contenant une tête humaine tranchée a été jeté par une fenêtre. Une intervention des forces de l'ordre de grande envergure a eu lieu dans le centre-ville de Toulon (Var) ce lundi 1er février dans l'après-midi.

Selon Var-Matin, un signalement auprès de la police aurait fait état d'une personne décapitée. Les premiers éléments ont été confirmés par la Direction centre de la Sécurité publique (DDSP). Une partie du centre-ville est actuellement bouclé, entre le Cours Lafayette, les rues Vincent-Cordouan et Garibaldi. Les renforts du RAID sont intervenus sur place vers 15 heures et l'individu a été interpellé.



