Toni Musulin arrêté : "On ne savait pas qu'il vivait à Londres", dit Michel Neyret

publié le 28/06/2019 à 08:38

L'ancien convoyeur de fonds Toni Musulin, à l'origine du vol de 11,6 millions d'euros en 2009 à Lyon a été entendu par la police londonienne après une transaction de près de 50.000 euros dans un bureau de change.

D'après Michel Neyret, ancien numéro 2 de la Police Judiciaire de Lyon en charge de l'enquête à l'époque du "casse du siècle", "on ne savait pas qu'il vivait à Londres, on pensait qu'il était revenu dans la région lyonnaise après avoir quitté le territoire Serbe". En effet, Toni Musulin "s'est évaporé à sa sortie de prison en 2013, on n'a pas cherché à savoir où il était parce qu'il avait purgé sa peine et rendu des comptes au niveau judiciaire" déclare-t-il.

Du butin dérobé en 2009, il manque encore deux millions et demi d'euros, que Toni Musulin a gardés pour son compte, affirme l'ancien commissaire.

Tentative de blanchiment

L'ancien convoyeur de fonds a été appréhendé par la police londonienne alors qu'il essayait de changer des livres sterling détériorées. Remis en liberté, la police lui a saisi l'équivalent de 45.000 euros. D'après Michel Neyret, "cela ressemble à une tentative de blanchiment".

Toni Musulin, lui, a déclaré que l'argent venait de la vente d'une Ferrari. L'homme est en effet connu pour sa passion des grosses cylindrées, qui a permis aux policiers, à l'époque du "casse", de se mettre sur sa voie. "Il avait déclaré une Ferrari volée en France alors qu'il avait passé la frontière serbe avec, et qu'il était revenu sur le territoire français cinq jours après en bus".

Si la personnalité de Toni Musulin reste un mystère, ces nouveaux éléments en disent un peu plus sur sa personnalité.