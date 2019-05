L’affaire Toni Musulin : un casse à 11 millions d’euros!

publié le 21/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Depuis la semaine dernière, et cette affaire de conducteur de fourgon blindé qui disparaît à Aubervilliers, avec l’argent qu’il transportait, tout le monde s’est souvenu de l’affaire Toni Musulin ce convoyeur de fonds lyonnais qui avait délesté son fourgon blindé de 11 millions 600 mille euros le 5 novembre 2009, au cours d’une tournée de routine.



Adrien Derbez, le convoyeur d’Aubervilliers a été retrouvé très rapidement par la police à Amiens, ainsi qu’un de ses complices… Mais, comme dans l’affaire Toni Musulin, aux dernières nouvelles il manque plus d’un millions et demi d’euros qui n’auraient pas été retrouvés !

A la demande générale donc, nous revenons sur l’affaire Musulin, d’une toute autre dimension !



A l’époque on a parlé de « casse du siècle », à juste titre !. Sur internet on saluait « l’exploit » de ce Robin des Bois des temps modernes. Mais après une cavale de 11 jours, la rédition volontaire du fugitif à la police de Monaco, renforçait le mystère et multipliait les interrogations… Qui est vraiment Toni Musulin ? Pourquoi a-t-il organisé le plus important hold-up des dix dernières années en laissant derrière lui l’essentiel de son butin ? Pourquoi s’est-il, de lui-même rendu à la police ? A-t-il agi seul ? Que sont devenus les 2,5 millions d’euros qu’on n’a jamais retrouvé ? Nous revenons avec mes invités, dans un instant sur l’étrange personnalité de ce braqueur « pas comme les autres ».



Nos invités

Alice Géraud-Arfi, Journaliste, du site d’information « Les Jours ». Elle a rencontré Toni Musulin à plusieurs reprises lors de sa détention. Elle est l’auteur du livre « Toni 11.6 » publié chez Stock, Me Christophe Cottet-Bretonnier, du Barreau de Lyon et de Paris, avocat de Toni Musulin, Me Hervé Banbanaste, avocat de Toni Musulin aux côtés de Me Christophe Cottet-Bretonnier .