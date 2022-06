Tirs de police à Paris : les gardes à vue des policiers levées sans poursuites à ce stade

Trois policiers étaient auditionnés depuis dimanche à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique" et ont été libérés ce mardi 7 juin sans poursuites à ce stade de l'enquête.

Les deux hommes et la femme ont tiré sur le véhicule soupçonné de délit de fuite samedi dernier. Une passagère a mortellement été touchée à la tête par un de leurs tirs. "Ils sortent libres de toute charge (...). L'enquête va se poursuivre sous une autre forme et ils donneront tous les éléments de réponse afin que la vérité se manifeste pleinement", a déclaré à l'AFP Me Laurent-Franck Liénard. "Ils n'ont rien à cacher et démontreront leur respect des règles et la légitimité de leur action", a-t-il ajouté.

Dans cette affaire, deux versions des faits s'opposent. Les policiers mentionnent la légitime défense. Selon eux, le conducteur, en refusant d'obtempérer, leur aurait foncé dessus. Un des passagers du véhicule, qui était assis à l'arrière de la voiture, reconnaît sur RTL que son ami s'est défilé une première fois face au contrôle de police. Mais il affirme que celui-ci n'a jamais foncé sur les policiers qui se trouvaient à vélo, après avoir été rattrapé par les agents.

"On lui disait (au conducteur, ndlr) 'gare-toi, sors', mais il ne voulait pas regarder le flic. Peut-être que c'est à ce moment-là que le flic a dû voir qu'il ne voulait pas le calculer et descendre de la voiture qu'il a tiré", poursuit le passager du véhicule qui précise qu'il y a eu "au moins dix coups de feu".

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...

