et AFP

publié le 27/02/2019 à 17:28

Pris en flagrant délit. Un homme soupçonné d'être l'auteur d'une cinquantaine de tags à caractère antisémite sur la ligne du RER C a été interpellé mercredi 27 février en gare de Versailles Rive Gauche, dans les Yvelines.



Âgé d'une soixantaine d'année, il a été surpris par des agents de la sûreté ferroviaire peu après 6h du matin. Ces derniers jours, de nombreux tags antisémites (croix gammées et insultes) inscrits sur les murs des gares ou des trains du RER C avaient été relevés par la SNCF.

Très vite, il y a eu "une forte présomption" qu'un seul homme était l'auteur de ces graffitis, réalisés sur une dizaine de jours, précise la SNCF. Des agents de la sûreté ferroviaire ont alors visionné la vidéosurveillance et ont repéré un homme agissant au petit matin sur des armoires électriques.

Il a ensuite été surpris en gare de Versailles Rive Gauche où il a été interpellé avant d'être remis aux policiers de la brigade des réseaux franciliens (BRF). Le suspect a aussitôt reconnu les faits et a admis "une cinquantaine de tags", a déclaré la porte-parole. La SNCF a porté plainte pour "dégradation" et "incitation à la haine".