Strasbourg : des patients brûlés à la soude après une prise de sang

publié le 09/10/2018 à 22:21

Certains souffrent de brûlures au troisième degré. À Strasbourg, une dizaine de patients ont été blessés après avoir réalisé une prise de sang dans un laboratoire médical, rapporte les Dernières Nouvelles d'Alsace. Pris en charge par le service d'urgence de l'hôpital de Strasbourg, ils présentaient d'importantes brûlures et ont subi des excisions chirurgicales.



L'alerte a été lancée par une patiente, qui a constaté qu'un hématome noir et douloureux apparaissait dans le creux de son bras, suite à une prise de sang. Alors qu'une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg, le laboratoire met en cause la solution antiseptique utilisée.

"Les investigations sont en cours, mais on s'oriente vers une substitution de l'alcool par de la soude dans le produit qui a servi à la désinfection des bras des patients", a déclaré Pascal Wittersheim, responsable du laboratoire de la Gravière. Selon 20 Minutes, les flacons ont été "remplacés tout de suite" et "toutes les personnes concernées ont été rappelées".

Quatre plaintes ont déjà été déposées et les enquêteurs cherchent à déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'un acte de malveillance. "C’est une erreur humaine, de manipulation. Il n’y avait pas le bon produit dans le bon flacon. Mais c’est l’enquête de police qui pourra exactement expliquer ce qui s’est passé", a affirmé une pharmacienne du laboratoire.