Strasbourg : "Des individus parfois âgés de 10 et 12 ans", dit Robert Herrmann

publié le 01/01/2020 à 19:13

Plus de 200 véhicules ont été incendiés, soit le double que l'année dernière, à Strasbourg dans la nuit de mardi à mercredi 1er janvier. La capitale du Bas-Rhin a fait face à un regain de violences urbaines. Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg, souligne également le jeune âge des malfaiteurs.

"Ce qui est frappant cette année, c'est le nombre de véhicules incendiés, 220 décomptés pour le moment, et l'âge des individus, parfois entre 10 et 12 ans seulement", indique-t-il au micro de RTL. Robert Herrmann confirme également qu'une quarantaine d'individus ont été interpellés et attend des sanctions exemplaires au regard des dégâts causés.

"On revient à une période ancienne, que l'on croyait dépassée, une période malheureuse où Strasbourg était marquée par des violences urbaines". Avant de poursuivre : "Cette année, on a constaté une préparation dans les quartiers périphériques pour battre des records. Un triste constat malgré un nombre de blessés en baisse. "Cette année, il y a eu moins d'affrontements, mais certains guets-apens ont été tendus aux pompiers et aux policiers faisant quelques blessés légers", a-t-il conclu.