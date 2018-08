et AFP

Quand une simple soirée vire au règlement de comptes. À Strasbourg, sept personnes appartenant à la communauté des gens du voyage sédentarisés ont été blessées par balles.



Des blessures consécutives à une rixe qui a opposé deux familles dans le quartier du Neuhof au cours d'une soirée arrosée. "Ils fêtaient l'anniversaire du patriarche. Des invectives ont été échangées et il semblerait qu'une famille ait pris pour cible une autre famille", explique la direction centrale de la sécurité publique à l'AFP.

Six individus ont été transportés à l'hôpital. La nature de leur blessure n'a pas été précisée. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Selon une source proche de l'enquête contactée par l'AFP, les coups de feu auraient été échangés sur la voie publique vers 20 heures. Six personnes, âgées entre 40 et 60 ans ont été interpellées. La sûreté départementale est chargée de l'enquête ouverte pour violences urbaines.