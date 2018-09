publié le 25/09/2018 à 19:11

Théo est-il impliqué dans une affaire de détournements d'aides publiques ? Le jeune homme, qui avait été grièvement blessé en 2017 au cours d'une interpellation policière à Aulnay-sous-Bois, a été mis en examen pour "abus de confiance, faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée", rapporte l'AFP, confirmant une information du Parisien.



Le jeune homme avait été placé en garde à vue au début du mois de juin et était ressorti libre, ainsi que son frère Grégory. Son autre frère Mickaël avait en revanche été présenté à un juge et mis en examen.



Les enquêteurs soupçonnent ces deux membres de la fratrie d'avoir détourné de l'argent public destiné aux emplois avenir, par le biais de structures comme des associations ou des sociétés. Selon les informations du Parisien, l'une des structures, Aulnay Events, aurait touché 643.000 euros de subventions étatiques entre janvier 2014 et juin 2016.

Selon Antoine Vey, avocat de Théo, "il n'y a pas eu d'emploi fictif mais bien un travail contre rémunération". Auprès du Parisien, l'avocat estime que cette mise en examen "correspond à une volonté de nuire à son image en le présentant comme un délinquant."