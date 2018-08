publié le 20/08/2018 à 20:04

L'incendie qui s'est déclaré dimanche 19 août à Aubervilliers a fait 7 blessés graves. Parmi eux, 5 enfants. Et au total, 22 personnes ont été blessées, brûlées ou intoxiquées. Parmi ces victimes, une dizaine de policiers venus secourir les résidents. Mais des anonymes ont aussi participé à leur sauvetage. C'est le cas de Steeve, qui raconte son acte de bravoure au micro de RTL ce lundi 20 août.



"J'étais en train de boire un café à la terrasse d'à côté et j'ai entendu des cris", raconte l'habitant d'Aubervilliers qui a assisté à l'incendie. Celui-ci n'a pas hésité et a pris la décision d'entrer dans l'immeuble en flammes. "Il n'y avait qu'une chose à faire : défier les flammes", dit-il, expliquant s'être "mis des couvertures dessus" avec d'autres personnes et être "entré par la porte avant".

Steeve affirme "être monté à l'étage et avoir "vu des scènes d'horreur", notamment lorsqu'il a vu "une mère de famille qui attendait sa mort allongée au milieu des flammes". "Une image effroyable", selon ce héros anonyme qui a ensuite sauvé une personne. "J'ai sorti une fille, apeurée, qui avait beaucoup de brûlures sur les mains", dit-il.

Ce bâtiment ne devait pas abriter de logements. La maire d'Aubervilliers, Meriem Derkaoui, a a assuré au micro de RTL que ce bâtiment n'avait aucune autorisation d'urbanisme pour loger des familles. L'édile a aussi dénoncé les logements précaires et insalubres et a précisé que 40% des habitations de ce quartier sont dans cette situation. Elle en appelle désormais au gouvernement pour rénover cette zone.