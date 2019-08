publié le 24/08/2019 à 12:45

C'est un coup dur pour les associations de défense des animaux. Sous la voix de "One Voice", qui demandait la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'abattage de 1.500 blaireaux dans le département de la Somme, le tribunal administratif d'Amiens a décidé de rejeter sa requête ce jeudi 22 août.

Le juge des référés considère en effet que le caractère urgent de la demande n'est pas justifié et estime que le nombre de blaireautières est en réelle augmentation malgré l'application des mesures de régulation depuis 2004. Ainsi, il avance "qu'il n'est pas établi que la mesure de régulation contestée porterait une atteinte grave et immédiate à la préservation de la population des blaireaux et à la protection de l'environnement."

La population des blaireaux est annuellement régulée dans le département à la demande des chasseurs et agriculteurs qui estiment que ces espèces provoquent des dégâts sur les cultures.