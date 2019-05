Que savez-vous des serpents ?

publié le 20/05/2019 à 13:00

Au palmarès des animaux mal aimés, les serpents sont bien placés !

En France, on trouve toujours des vipères et des couleuvres, mais quelles autres espèces de serpents peuplent le territoires ? sont-elles dangereuses pour l'homme ?

Pourquoi les vipères attaquent-elles ? Que faire si on se retrouve face à l'une d'elles?

En cas de morsure, aspirer le venin et faire des garrots sont des bons réflexes ?



On s'intéressera également aux légendes entourant les serpents. Ils inspirent peur et fascination : Les serpents tètent les vaches, les écolos lâchent des caisses de vipères par hélico, on a tous entendu au moins une fois ces idées folles, d’où viennent ces légendes rurales ?

Avec Françoise Serre Collet, spécialiste des reptiles et amphibiens au Muséum d’histoire naturelle à Paris, on chasse les idées reçues sur les serpents.

à lire : 50 idées fausses sur les serpents aux éditions Quaé.



